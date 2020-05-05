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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:26
https://ria.ru/20200505/1570980464.html
В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом

11:26 05.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с шести до восьми, выздоровевших - со 165 до 183, сообщает областное правительство.
"В Тверской области (за сутки) подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. 18 заболевших выздоровели, за весь период 183 человека выписаны", - говорится в сообщении.
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Всего в регионе подтверждено 709 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информируют областные власти.
На понедельник, 4 мая, в регионе были шесть подтвержденных летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
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