В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с шести до восьми, выздоровевших - со 165 до 183, сообщает областное правительство.
"В Тверской области (за сутки) подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. 18 заболевших выздоровели, за весь период 183 человека выписаны", - говорится в сообщении.
Всего в регионе подтверждено 709 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информируют областные власти.
На понедельник, 4 мая, в регионе были шесть подтвержденных летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
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