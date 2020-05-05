Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T11:23
https://ria.ru/20200505/1570980353.html
В Доме Сторожева в Одоеве начались реставрационные работы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979727_0:41:1131:677_1036x0_80_0_0_373f2aa61e9da0fa9eca8a58efa08cdd.jpg
РИА Новости

В Доме Сторожева в Одоеве начались реставрационные работы

11:23 05.05.2020
29
© тульский-кремль.рфРеставрация дома Сторожева в Одоеве
Реставрация дома Сторожева в Одоеве
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Одоеве началась реставрация одного из старейших зданий города – Дома Сторожева. На все работы будет потрачено порядка 8,7 млн рублей. Завершить реставрацию планируется уже к 1 сентября текущего года, сообщается на сайте Тульского кремля.
В ходе работ будут восстановлены кирпичная кладка, воссозданы стены, столбы, пилястры, колонны, оконные и дверные четвертки, а также карнизы. Ремонт исторического здания приурочен к 500-летию Тульского кремля.
Напомним, что Дом Сторожева – памятник истории и культуры федерального значения, построенный в 1830-е годы московским богатым купцом и торговцем шелком Д.П. Сторожевым в память о своей рано умершей дочери. В 1900 году в здании располагалась первая в Тульской губернии женская гимназия.
Успенский собор на территории Тульского кремля
18 апреля, 12:10
К 500-летию Тульского кремля восстановят здания в Одоевском районе
000000
500-летие Тульского кремляОдоевский район
Рекомендуем
Здание Общественной палаты РФ в Москве
Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"
Флаги установленные к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне
На билбордах Подмосковья появились портреты героев ВОВ
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие
Камера наружного наблюдения на стене дома
Около 2 тысяч камер будут контролировать режим самоизоляции в Подмосковье
Самолет Boeing 777-3MO
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция возбудила дело из-за угроз настоятелю монастыря под Тулой
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Шанхая перенесли на сутки
Школьница во время дистанционного обучения дома
Учебный год в МО закончится по графикам образовательных учреждений
Гендиректор ООО Военно-промышленная компания Александр Красовицкий
В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Владимир Панов
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.
Ученые выяснили причины разрушения морского побережья российской Арктики
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений
Медицинская маска
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
Участники акции предпринимателей под лозунгом Нет двойным стандартам у здания Одесской облгосадминистрации
В Одесской области демонтировали памятник Котовскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния