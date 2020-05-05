В Доме Сторожева в Одоеве начались реставрационные работы

В ходе работ будут восстановлены кирпичная кладка, воссозданы стены, столбы, пилястры, колонны, оконные и дверные четвертки, а также карнизы. Ремонт исторического здания приурочен к 500-летию Тульского кремля.

Напомним, что Дом Сторожева – памятник истории и культуры федерального значения, построенный в 1830-е годы московским богатым купцом и торговцем шелком Д.П. Сторожевым в память о своей рано умершей дочери. В 1900 году в здании располагалась первая в Тульской губернии женская гимназия.