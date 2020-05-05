В Нижегородской области число случаев коронавируса превысило три тысячи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 174 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 3026 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области были зафиксированы 2852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек умерли, 389 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
"По состоянию на 5 мая в Нижегородской области подтверждено еще 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3026 человек. 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92 635 человек", - говорится в сообщении.
На данный момент 3938 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 14 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что число заболевших в районах уже превысило количество инфицированных в Нижнем Новгороде.
"На ИВЛ уже 37 пациентов. На кислородной поддержке 260 человек. После карантина открылась городская больница №33. И одновременно закрыт роддом №7. Закрытие роддома на карантин - вынужденная (профилактическая) мера. Перестраховались", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.
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