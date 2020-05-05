Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:23
https://ria.ru/20200505/1570980320.html
В Нижегородской области число случаев коронавируса превысило три тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684109_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_79a8cb13d60951c12ebd362a62c5bdb0.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число случаев коронавируса превысило три тысячи

11:23 05.05.2020
7457
© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 174 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 3026 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области были зафиксированы 2852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек умерли, 389 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Машина скорой помощи
4 мая, 12:45Распространение нового коронавируса
Восемь сотрудников нижегородской детской больницы отправили на карантин
"По состоянию на 5 мая в Нижегородской области подтверждено еще 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3026 человек. 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92 635 человек", - говорится в сообщении.
На данный момент 3938 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 14 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
Фельдшер бригады экстренного реагирования
2 мая, 19:54
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что число заболевших в районах уже превысило количество инфицированных в Нижнем Новгороде.

"На ИВЛ уже 37 пациентов. На кислородной поддержке 260 человек. После карантина открылась городская больница №33. И одновременно закрыт роддом №7. Закрытие роддома на карантин - вынужденная (профилактическая) мера. Перестраховались", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
102601
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Нижегородской области число случаев коронавируса приблизилось к 3300
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов
Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Нижегородская область подготовила план снятия ограничений по коронавирусу
Юрий Шалабаев
Юрий Шалабаев будет и.о. мэра Нижнего Новгорода
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин: уход мэра Нижнего Новгорода не сказался на работе администрации
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
В Нижегородскую область не впустили более 1300 автомобилей
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
В Нижегородской области организовали более 600 мест в обсерваторах
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния