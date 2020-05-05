В Нижегородской области число случаев коронавируса превысило три тысячи

"По состоянию на 5 мая в Нижегородской области подтверждено еще 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3026 человек. 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92 635 человек", - говорится в сообщении.