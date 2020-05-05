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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:22
https://ria.ru/20200505/1570980279.html
В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570063483_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_d191a3fccac5e6bf1763d7f7e35335b1.jpg
РИА Новости

В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:22 05.05.2020
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© Фото : оперштаб Мурманской областиМобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
© Фото : оперштаб Мурманской области
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
МУРМАНСК, 5 мая – РИА Новости. Прирост количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Мурманской области за последние сутки составил 127 человек, это более чем в два раза меньше, чем в предыдущие сутки, абсолютное большинство новых инфицированных – по-прежнему в вахтовом поселке в Белокаменке – 121 человек, сообщил региональный оперштаб во вторник утром.
"По состоянию на 10.00 5 мая, в Мурманской области выявлено 127 новых случаев заболевания COViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2101: 1801 на стройплощадке в Белокаменке (+121); 300 на остальной территории Мурманской области (+6)", - говорится в сообщении.
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В предыдущие сутки сообщалось о 280 инфицированных. Новые единичные случаи выявлены в Апатитах, Мурманске, Печенгском районе, Североморске, Полярных Зорях.
Всего 154 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1943 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПеченгский районМурманскМурманская область
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