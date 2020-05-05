В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса

"По состоянию на 10.00 5 мая, в Мурманской области выявлено 127 новых случаев заболевания COViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2101: 1801 на стройплощадке в Белокаменке (+121); 300 на остальной территории Мурманской области (+6)", - говорится в сообщении.