В Мурманской области рассказали о новых случаях коронавируса

МУРМАНСК, 5 мая – РИА Новости. Прирост количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Мурманской области за последние сутки составил 127 человек, это более чем в два раза меньше, чем в предыдущие сутки, абсолютное большинство новых инфицированных – по-прежнему в вахтовом поселке в Белокаменке – 121 человек, сообщил региональный оперштаб во вторник утром.
"По состоянию на 10.00 5 мая, в Мурманской области выявлено 127 новых случаев заболевания COViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2101: 1801 на стройплощадке в Белокаменке (+121); 300 на остальной территории Мурманской области (+6)", - говорится в сообщении.
В предыдущие сутки сообщалось о 280 инфицированных. Новые единичные случаи выявлены в Апатитах, Мурманске, Печенгском районе, Североморске, Полярных Зорях.
Всего 154 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1943 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.