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Туризм
2020-05-05T12:06
https://ria.ru/20200505/1570980173.html
В Египте не ждут иностранных туристов в ближайшее время
https://cdn23.img.ria.ru/images/155183/07/1551830751_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d758dbd31a7509efcc5a81d129c76c38.jpg
РИА Новости

В Египте не ждут иностранных туристов в ближайшее время

12:06 05.05.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что иностранный туризм в ближайшее время не вернется в Египет, сообщает Egypt Independent.
Во время телефонного звонка в телешоу Ахмеда Муссы Ala Massoulity ("Моя ответственность") он объяснил, что возвращение зарубежных гостей зависит от ситуации как в Египте, так и в странах, откуда они приедут.
По словам Анани, представители ряда государств спрашивали власти республики о возможности открытия туризма к июню. Министр уточнил, что правительство рассмотрит этот вопрос, как только прояснятся обстоятельства с распространением коронавируса.
По его словам, путешественникам вероятно придется доказывать, что они не заражены. Кроме того, может быть ограничен максимальный возраст гостей – до 48 лет.
Анани напомнил, что до июня гостиницы страны будут работать только для местных жителей и с максимальной загрузкой в 25 процентов. С 1 июня пропускная способность увеличится до 50 процентов.
Сейчас отели, туркомпании, рестораны, рынки и кафе на курортах Египта закрыты. Эксперты подсчитали, что туристический сектор страны теряет один миллиард долларов в месяц из-за пандемии.
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