В Египте не ждут иностранных туристов в ближайшее время

Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что иностранный туризм в ближайшее время не вернется в Египет, Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что иностранный туризм в ближайшее время не вернется в Египет, сообщает Egypt Independent.

Во время телефонного звонка в телешоу Ахмеда Муссы Ala Massoulity ("Моя ответственность") он объяснил, что возвращение зарубежных гостей зависит от ситуации как в Египте, так и в странах, откуда они приедут.

По словам Анани, представители ряда государств спрашивали власти республики о возможности открытия туризма к июню. Министр уточнил, что правительство рассмотрит этот вопрос, как только прояснятся обстоятельства с распространением коронавируса.

По его словам, путешественникам вероятно придется доказывать, что они не заражены. Кроме того, может быть ограничен максимальный возраст гостей – до 48 лет.

Анани напомнил, что до июня гостиницы страны будут работать только для местных жителей и с максимальной загрузкой в 25 процентов. С 1 июня пропускная способность увеличится до 50 процентов.