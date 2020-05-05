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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-05T11:17
https://ria.ru/20200505/1570980138.html
В Верхневолжье от COVID-19 выздоровели 183 человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1036x0_80_0_0_9e3bf46fa57cfb092e062ef26d51dd85.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье от COVID-19 выздоровели 183 человека

11:17 05.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкКойки в палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
Койки в палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Койки в палате для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. На настоящий момент в Тверской области от коронавируса выздоровели и выписаны из больницы 183 человека, подтверждены 29 новых случаев инфицирования, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждены 709 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 183 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 518 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Твери – 244, на втором месте Кимры – 173, на третьем Конаковский район – 135.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Тверская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТверская областьКонаковский районТверь
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