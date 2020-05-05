В Верхневолжье от COVID-19 выздоровели 183 человека

ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. На настоящий момент в Тверской области от коронавируса выздоровели и выписаны из больницы 183 человека, подтверждены 29 новых случаев инфицирования, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждены 709 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 183 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 518 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Твери – 244, на втором месте Кимры – 173, на третьем Конаковский район – 135.
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