В Верхневолжье от COVID-19 выздоровели 183 человека

"Всего на настоящее время в регионе подтверждены 709 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 183 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 518 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.