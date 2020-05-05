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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:16
https://ria.ru/20200505/1570979996.html
В Польше число жертв коронавируса достигло 700
https://cdn25.img.ria.ru/images/151768/78/1517687829_0:67:5472:3145_1036x0_80_0_0_603048db703f42e65bed00affd869195.jpg
РИА Новости

В Польше число жертв коронавируса достигло 700

11:16 05.05.2020
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© Depositphotos / kapa196628Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / kapa196628
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса в Польше достигло 700 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за период с вечера понедельника до утра вторника скончались два человека, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв COWID-19 в Польше составило 700.
Польша
4 мая, 00:32Распространение нового коронавируса
В Польше торговые центры открываются после полуторамесячного простоя
За минувшую ночь в Польше выявлено 236 новых заражений коронавирусом. Общее количество инфицированных составило 14 242.
В связи с коронавирусом госпитализировано более 2738 человек, 100 765 находятся на карантине, 4280 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
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