В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продавать алкоголь в небольших заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающей к ним территориям. Об этом пишет " В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продавать алкоголь в небольших заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающей к ним территориям. Об этом пишет " Парламентская газета ".

Согласно документу, торговля такой продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров.

Регионам, в свою очередь, дали право вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.

Причины

Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка. Жители регионов также негативно относятся к размещению кафе, баров и так называемых наливаек в зонах жилой застройки, отмечали авторы закона.

Ранее "Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди людей в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах. Всего в исследовании приняло участие семь тысяч человек.

Респондентам предложили ответить на единственный вопрос — "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". 95% опрошенных ответили "да", 5% ответили "нет".

Где больше всего пьют

Сахалинская область стала лидером по уровню легальных продаж алкоголя за 2019 год, выяснил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Там продали 11 литров алкоголя (спирта) на душу населения.

На втором месте — Республика Коми с показателем 10,6 литра, на третьем — Магаданская область (10,5 литра).

Меньше всего алкоголя продали в Чечне (0,09 литра), Ингушетии (0,1 литра) и Северной Осетии (0,5 литра).

"Борьба за здоровый образ жизни"

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT назвал новый закон частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.

"Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — сказал он.