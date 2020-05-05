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2020-05-05T11:59
https://ria.ru/20200505/1570979774.html
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
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РИА Новости

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

11:11 05.05.2020 (обновлено: 11:59 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска бара на доме
Вывеска бара на доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Вывеска бара на доме. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продавать алкоголь в небольших заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающей к ним территориям. Об этом пишет "Парламентская газета".
Согласно документу, торговля такой продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров.
Регионам, в свою очередь, дали право вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.
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Причины

Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка. Жители регионов также негативно относятся к размещению кафе, баров и так называемых наливаек в зонах жилой застройки, отмечали авторы закона.
Ранее "Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди людей в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах. Всего в исследовании приняло участие семь тысяч человек.
Респондентам предложили ответить на единственный вопрос — "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". 95% опрошенных ответили "да", 5% ответили "нет".
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Где больше всего пьют

Сахалинская область стала лидером по уровню легальных продаж алкоголя за 2019 год, выяснил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Там продали 11 литров алкоголя (спирта) на душу населения.
На втором месте — Республика Коми с показателем 10,6 литра, на третьем — Магаданская область (10,5 литра).
Меньше всего алкоголя продали в Чечне (0,09 литра), Ингушетии (0,1 литра) и Северной Осетии (0,5 литра).
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"Борьба за здоровый образ жизни"

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT назвал новый закон частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.

"Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — сказал он.

Сенатор отметил, что мест, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, и так достаточно.
1841331379
РоссияАлкогольОбщество
Популярные комментарии
Я был бы "ЗА" если бы это действительно привело к снижению потребления алкоголя, но это приведет только к снижению конкурентов у крупных магазинов...
5 мая, 11:56
dega3333
55410163
Началась борьба с "Красным и белым" =)
5 мая, 11:41
SWR
48522007
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