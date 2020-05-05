В Свердловской области выявили 133 новых случая коронавируса

"Зафиксировано 133 новых случая COVID-19 на Среднем Урале. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, Нижних Серег, Березовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович, Каменска-Уральского. Среди заболевших – один житель другого региона страны", – говорится в сообщении.