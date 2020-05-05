В Свердловской области выявили 133 новых случая коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Новые 133 случая заражения коронавирусом за сутки выявлены в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщил во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зафиксировано 133 новых случая COVID-19 на Среднем Урале. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, Нижних Серег, Березовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович, Каменска-Уральского. Среди заболевших – один житель другого региона страны", – говорится в сообщении.
Таким образом, на 5 мая число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией достигло 1277. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Свердловские врачи всего вылечили 182 человека, добавили в оперштабе.
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