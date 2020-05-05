В Госдуме предложили повысить зарплаты медсестрам и фельдшерам

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил повысить зарплаты младшему и среднему медицинскому персоналу после ослабления коронавируса, а также увеличить число бюджетных мест в медицинских учебных заведениях.

Соответствующие письма Свищев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину , руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса. Тексты есть в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время в поддержку медицинского персонала на улицах Москвы и других регионов установлена соответствующая наружная реклама. Однако содержащаяся в этой рекламе поддержка адресована преимущественно докторам. Считаю, что в сложившихся условиях необходимо поддержать не только высший, но также средний и младший медицинский персонал", - говорится в письмах Свищева.

С его точки зрения, необходимо, чтобы поддержка младшего и среднего медперсонала была продолжительной.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность увеличения денежного содержания среднего и младшего медицинского персонала после завершения карантинных мер. С учетом продолжительного периода реабилитации после окончания карантина также целесообразно рассмотреть возможность увеличения кадровой численности первичного медицинского звена, а также количества бюджетных мест в медицинских учебных заведениях", - предложил депутат.

Российские медработники, работающие с зараженными коронавирусом, в течение трех месяцев, начиная с апреля, получают федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.