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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:05
https://ria.ru/20200505/1570979492.html
В Госдуме предложили повысить зарплаты медсестрам и фельдшерам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9ec517830e8b05e99bc2138e8d07cef4.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили повысить зарплаты медсестрам и фельдшерам

11:05 05.05.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Фельдшер бригады экстренного реагирования . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил повысить зарплаты младшему и среднему медицинскому персоналу после ослабления коронавируса, а также увеличить число бюджетных мест в медицинских учебных заведениях.
Соответствующие письма Свищев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса. Тексты есть в распоряжении РИА Новости.
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"В настоящее время в поддержку медицинского персонала на улицах Москвы и других регионов установлена соответствующая наружная реклама. Однако содержащаяся в этой рекламе поддержка адресована преимущественно докторам. Считаю, что в сложившихся условиях необходимо поддержать не только высший, но также средний и младший медицинский персонал", - говорится в письмах Свищева.
С его точки зрения, необходимо, чтобы поддержка младшего и среднего медперсонала была продолжительной.
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"В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность увеличения денежного содержания среднего и младшего медицинского персонала после завершения карантинных мер. С учетом продолжительного периода реабилитации после окончания карантина также целесообразно рассмотреть возможность увеличения кадровой численности первичного медицинского звена, а также количества бюджетных мест в медицинских учебных заведениях", - предложил депутат.
Российские медработники, работающие с зараженными коронавирусом, в течение трех месяцев, начиная с апреля, получают федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий СвищевЗдоровье - ОбществоГосдума РФ
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