В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус

"Шестьдесят семь новых случаев заболевания сегодня. Из них: 24 мужчины, 34 женщины, девять детей (мальчик 5 лет, девочки 4, 6, 8, 10, 11, 12, двое по 14 лет). Возраст взрослых от 20 до 81 года. Четверо прибыли из других регионов, 63 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.