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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:04
https://ria.ru/20200505/1570979389.html
В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус

11:04 05.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших девять детей в возрасте от четырех до 14 лет, сообщает администрация региона.
"Шестьдесят семь новых случаев заболевания сегодня. Из них: 24 мужчины, 34 женщины, девять детей (мальчик 5 лет, девочки 4, 6, 8, 10, 11, 12, двое по 14 лет). Возраст взрослых от 20 до 81 года. Четверо прибыли из других регионов, 63 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 909 (125 из них выздоровели: 83 выписаны из стационара, 42 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода)", - информирует обладминистрация.
За сутки в регионе выздоровели восемь пациентов.
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На данный момент госпитализированы 310 человек, у 77 диагноз подтвержден, 51 - с подозрением, у 26 - отрицательный диагноз, а у 56 анализы в работе. Из госпитализированных у 145 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2102 (из них подтверждённых случаев - 605, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3017. Выписано из больниц – 197. Всего обследованных лиц - 5626", - сообщают областные власти.
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