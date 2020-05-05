В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших девять детей в возрасте от четырех до 14 лет, сообщает администрация региона.
"Шестьдесят семь новых случаев заболевания сегодня. Из них: 24 мужчины, 34 женщины, девять детей (мальчик 5 лет, девочки 4, 6, 8, 10, 11, 12, двое по 14 лет). Возраст взрослых от 20 до 81 года. Четверо прибыли из других регионов, 63 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 909 (125 из них выздоровели: 83 выписаны из стационара, 42 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода)", - информирует обладминистрация.
За сутки в регионе выздоровели восемь пациентов.
На данный момент госпитализированы 310 человек, у 77 диагноз подтвержден, 51 - с подозрением, у 26 - отрицательный диагноз, а у 56 анализы в работе. Из госпитализированных у 145 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2102 (из них подтверждённых случаев - 605, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3017. Выписано из больниц – 197. Всего обследованных лиц - 5626", - сообщают областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф