Москалькова: Ярошенко направили на обследование по коронавирусу

Виктор Бут рассказал о жизни в американской тюрьме во время пандемии

Виктор Бут рассказал о жизни в американской тюрьме во время пандемии

"По моим данным, Ярошенко сейчас переведен для проведения тестирования и получения медицинской помощи в связи с тем, что он был в контакте с осужденным, больным коронавирусом", - сказала Москалькова.