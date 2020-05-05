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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T11:00
https://ria.ru/20200505/1570979065.html
Москалькова: Ярошенко направили на обследование по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1036x0_80_0_0_f4be4f177fa66ecfc93ca93641aa81ef.jpg
РИА Новости

Москалькова: Ярошенко направили на обследование по коронавирусу

11:00 05.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, который считает, что заразился в тюрьме коронавирусом, отправили на обследование, результат которого пока не известен, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Адвокат россиянина ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а его сокамерники заболели. Также, по словам адвоката, Ярошенко рассказал, что один из его сокамерник умер от коронавируса. Генконсульство РФ в Нью-Йорке запросило тюрьму, где содержится Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина.
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"По моим данным, Ярошенко сейчас переведен для проведения тестирования и получения медицинской помощи в связи с тем, что он был в контакте с осужденным, больным коронавирусом", - сказала Москалькова.
Окончательный результат пока не известен, подчеркнула омбудсмен. Она добавила, что получила отрицательный ответ от регионального отделения Красного креста в США, куда она обращалась ранее с просьбой посетить Ярошенко.
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Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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