Москалькова: Ярошенко направили на обследование по коронавирусу

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, который считает, что заразился в тюрьме коронавирусом, отправили на обследование, результат которого пока не известен, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Адвокат россиянина ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а его сокамерники заболели. Также, по словам адвоката, Ярошенко рассказал, что один из его сокамерник умер от коронавируса. Генконсульство РФ в Нью-Йорке запросило тюрьму, где содержится Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина.
"По моим данным, Ярошенко сейчас переведен для проведения тестирования и получения медицинской помощи в связи с тем, что он был в контакте с осужденным, больным коронавирусом", - сказала Москалькова.
Окончательный результат пока не известен, подчеркнула омбудсмен. Она добавила, что получила отрицательный ответ от регионального отделения Красного креста в США, куда она обращалась ранее с просьбой посетить Ярошенко.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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