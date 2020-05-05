В Элисте закрыли на дезинфекцию онкодиспансер из-за COVID-19 у персонала

ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Онкодиспансер в Онкодиспансер в Элисте закрыли на три дня для дезинфекции после того, как у двух его сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

По данным оперштаба, на 4 мая в Калмыкии было зарегистрировано 322 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 53 человек, скончались пятеро.

Как сообщил Кикенов, при тестировании медработников коронавирус выявлен у двух сотрудников онкологического диспансера в Элисте.

"В течение трех дней, на праздниках, онкологию будем тщательно обрабатывать... По экстренным показаниям пациентов будет принимать республиканская больница, а сам онкодиспансер будем обрабатывать", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram.

По его словам, за сутки количество инфицированных в регионе увеличилось на 29 человек, до 351, выздоровел еще один пациент, всего выздоровевших 54 человека.