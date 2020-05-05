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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:57
https://ria.ru/20200505/1570978954.html
В Элисте закрыли на дезинфекцию онкодиспансер из-за COVID-19 у персонала
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766774_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_83e01ed0da55f71003db6f6b0e88d083.jpg
РИА Новости

В Элисте закрыли на дезинфекцию онкодиспансер из-за COVID-19 у персонала

10:57 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция от коронавируса
Дезинфекция от коронавируса
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дезинфекция от коронавируса. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Онкодиспансер в Элисте закрыли на три дня для дезинфекции после того, как у двух его сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.
По данным оперштаба, на 4 мая в Калмыкии было зарегистрировано 322 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 53 человек, скончались пятеро.
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Как сообщил Кикенов, при тестировании медработников коронавирус выявлен у двух сотрудников онкологического диспансера в Элисте.
"В течение трех дней, на праздниках, онкологию будем тщательно обрабатывать... По экстренным показаниям пациентов будет принимать республиканская больница, а сам онкодиспансер будем обрабатывать", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram.
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По его словам, за сутки количество инфицированных в регионе увеличилось на 29 человек, до 351, выздоровел еще один пациент, всего выздоровевших 54 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика КалмыкияЭлиста
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