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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:57
https://ria.ru/20200505/1570978921.html
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132

10:57 05.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Еще четыре пациента, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на вторник, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 132, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4248 выявленных случаях коронавируса и 128 летальных исходах.
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"Сообщаем о регистрации еще четырех случаев смерти из-за коронавируса, на сегодняшний день скончались 132 человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Также в ведомстве уточнили, что 1432 человека, зараженных коронавирусом, выздоровели и были выписаны.
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Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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