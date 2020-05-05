В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132

"Сообщаем о регистрации еще четырех случаев смерти из-за коронавируса, на сегодняшний день скончались 132 человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Также в ведомстве уточнили, что 1432 человека, зараженных коронавирусом, выздоровели и были выписаны.

Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.