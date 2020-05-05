В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Еще четыре пациента, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на вторник, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 132, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4248 выявленных случаях коронавируса и 128 летальных исходах.
"Сообщаем о регистрации еще четырех случаев смерти из-за коронавируса, на сегодняшний день скончались 132 человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Также в ведомстве уточнили, что 1432 человека, зараженных коронавирусом, выздоровели и были выписаны.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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