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Туризм
2020-05-05T21:18
https://ria.ru/20200505/1570978898.html
Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569296287_0:301:3105:2048_1036x0_80_0_0_d2d2942f6fd82e78379465a0b7a8f70d.jpg
РИА Новости

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов

11:00 05.05.2020 (обновлено: 21:18 05.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.
В письме она приводит развернутые обоснования для отмены или пересмотра тех или иных пунктов.
Например, Роспотребнадзор считает неприемлемым использование в отделке санаториев обоев и подвесных потолков, а также ковровых покрытий. Но, по словам Бессараб, это вступает в противоречие с ранее утвержденным правительством Положением о классификации гостиниц (оно распространяется и на санатории). В соответствии с этим документом ковровые покрытия обязательны в объектах категории "три звезды" и выше. Кроме того, в одном лишь Краснодарском крае санатории уже потратили на ремонт шесть миллиардов рублей.
Невыполнимыми считают также требование проводить уборку номеров два раза в день и обеспечивать гостей масками. Для этого каждому санаторию придется удвоить штат горничных и закупать маски сотнями тысяч, а курортам в целом их понадобится около 80 миллионов штук — столько просто негде взять.
Запрет на аутсорсинг также принесет проблемы, так как некоторые виды деятельности санаториям не разрешены — например, для охраны привлекаются ЧОП с соответствующими лицензиями.
Как сообщается в письме, выполнение требований возможно при сокращении заполняемости санаторно-курортной организации в среднем от 50 процентов. Но это является критическим показателем для частных здравниц, не имеющих бюджетного или ведомственного финансирования.
По данным депутата, только в санаториях Краснодарского края ежегодно отдыхают 1,4 миллиона человек. Постоянно работают в них 35 тысяч плюс еще восемь — сезонно.
Имея рентабельность на уровне от трех до восьми процентов (в зависимости от сезонности), санатории платят в бюджет Краснодарского края почти 45 процентов всех налогов, поступающих из турсектора. Депутат поясняет, что, если работать по рекомендациям, произойдет закрытие или перепрофилирование до 30 процентов объектов и повышение цен в оставшихся на 40 процентов.
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