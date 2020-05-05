В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Пожилая женщина, находившаяся в больнице на ИВЛ с 30 апреля, у которой ранее был выявлен коронавирус, скончалась в понедельник, предварительно из-за COVID-19, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

"Вчера вечером скончалась пациентка (у которой ранее был выявлен COVID-19) в Сакской районной больнице, больная 1950 года рождения. Предварительный диагноз был "правосторонняя пневмония" плюс сопутствующие заболевания – сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ожирение, гипотоническая болезнь. Она была на аппарате ИВЛ, но, к сожалению, больная скончалась от сердечной недостаточности", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.

Женщину госпитализировали 30 апреля. Глава Крыма отметил, что окончательное заключение о причинах ее смерти еще не сделано. "Ожидаем официального заключения, пока это предварительные данные", - добавил он.

Ранее в республике не было зафиксировано смертей пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". В Севастополе от коронавируса скончались два человека.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.