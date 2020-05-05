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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:54
https://ria.ru/20200505/1570978823.html
В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705892_0:76:1661:1010_1036x0_80_0_0_667052a399a5b54d8728e313112781d0.jpg
РИА Новости

В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом

10:54 05.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач в костюме биозащиты
Врач в костюме биозащиты
© РИА Новости
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Врач в костюме биозащиты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Пожилая женщина, находившаяся в больнице на ИВЛ с 30 апреля, у которой ранее был выявлен коронавирус, скончалась в понедельник, предварительно из-за COVID-19, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Вчера вечером скончалась пациентка (у которой ранее был выявлен COVID-19) в Сакской районной больнице, больная 1950 года рождения. Предварительный диагноз был "правосторонняя пневмония" плюс сопутствующие заболевания – сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ожирение, гипотоническая болезнь. Она была на аппарате ИВЛ, но, к сожалению, больная скончалась от сердечной недостаточности", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.
Женщину госпитализировали 30 апреля. Глава Крыма отметил, что окончательное заключение о причинах ее смерти еще не сделано. "Ожидаем официального заключения, пока это предварительные данные", - добавил он.
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Ранее в республике не было зафиксировано смертей пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". В Севастополе от коронавируса скончались два человека.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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