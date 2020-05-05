В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 19 тысяч

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре увеличилось на 632, превысив 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 5 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 632 случая инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Отмечается, что большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающих в общежитиях. Всего в Сингапуре зафиксировано 19 410 случаев заражения.
Власти Сингапура с 5 мая возобновят работу некоторых предприятий. Откроются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф