Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:52
https://ria.ru/20200505/1570978757.html
В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 19 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098119_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_6ad0e6075ac2e867755ac710c95c5c05.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 19 тысяч

10:52 05.05.2020
396
© REUTERS / Edgar SuСкорая помощь в Сингапуре
Скорая помощь в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Скорая помощь в Сингапуре . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре увеличилось на 632, превысив 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 5 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 632 случая инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Сингапур
2 мая, 09:17Распространение нового коронавируса
Сингапур со следующей недели ослабит ряд ограничений
Отмечается, что большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающих в общежитиях. Всего в Сингапуре зафиксировано 19 410 случаев заражения.
Власти Сингапура с 5 мая возобновят работу некоторых предприятий. Откроются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч
Медик в машине скорой помощи
Московская больница имени Давыдовского начала прием пациентов с COVID-19
Российский летчик Константин Ярошенко
Москалькова: Ярошенко направили на обследование по коронавирусу
Тест на выявление коронавируса
В Москве почти 90% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
Дезинфекция от коронавируса
В Элисте закрыли на дезинфекцию онкодиспансер из-за COVID-19 у персонала
Железная дорога в Китае
Китай открыл новый маршрут грузового ж/д сообщения с Европой
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
Скорая помощь в Сингапуре
В Сингапуре за сутки подтвердили 741 случай коронавируса
Врач в костюме биозащиты
В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом
Медицинский работник
В России за сутки 1770 человек вылечились от коронавируса
Машины скорой помощи
В России за сутки умерли 95 пациентов с коронавирусом
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
В Эстонии число случаев коронавируса выросло до 1711
Медицинский работник
Минпромторг намерен выпускать до 150 тысяч костюмов для инфекционистов
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев коронавируса выросло до 133
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния