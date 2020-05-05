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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:48
https://ria.ru/20200505/1570978533.html
В Москве почти 90% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Москве почти 90% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

10:47 05.05.2020 (обновлено: 10:48 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тест на выявление коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 90% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 9,3% среди заболевших - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждены 5714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 80 115 случаев коронавируса.
"46,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 7% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
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