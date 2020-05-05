В Москве почти 90% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 90% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 9,3% среди заболевших - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждены 5714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 80 115 случаев коронавируса.
"46,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 7% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф