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2020-05-05T10:43
https://ria.ru/20200505/1570978344.html
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:43 05.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, в результате чего пострадали трое детей, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз... в результате обстрела ранения получили три человека, из которых трое детей", - сообщил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
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