Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз... в результате обстрела ранения получили три человека, из которых трое детей", - сообщил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.