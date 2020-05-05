Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, в результате чего пострадали трое детей, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз... в результате обстрела ранения получили три человека, из которых трое детей", - сообщил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения