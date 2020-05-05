В Крыму за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

"За 4 мая в республике Крым зарегистрировано 17 новых случаев коронавирусной инфекции. 15 из них выявлены в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по зарегистрированным ранее очагам. Двое заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью. Девять из выявленных не имеют клинических проявлений", - сообщил Аксенов на своей странице "Вконтакте".

Из 17 выявленных случаев 10 – у медработников ГБУЗ РК "Алуштинская городская больница", которая переведена в режим обсерватора, отметил Аксенов. Диагноз подтвердился после повторного тестирования на 10-й день.

На текущий период в республике зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, 21 из них завезен из-за границы, 15 – из субъектов РФ, 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 70 случаев - по контакту с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровело 40 человек, отметил глава Крыма.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.