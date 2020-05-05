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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:40
https://ria.ru/20200505/1570978198.html
В Крыму за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Крыму за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса

10:40 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"За 4 мая в республике Крым зарегистрировано 17 новых случаев коронавирусной инфекции. 15 из них выявлены в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по зарегистрированным ранее очагам. Двое заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью. Девять из выявленных не имеют клинических проявлений", - сообщил Аксенов на своей странице "Вконтакте".

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Из 17 выявленных случаев 10 – у медработников ГБУЗ РК "Алуштинская городская больница", которая переведена в режим обсерватора, отметил Аксенов. Диагноз подтвердился после повторного тестирования на 10-й день.
На текущий период в республике зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, 21 из них завезен из-за границы, 15 – из субъектов РФ, 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 70 случаев - по контакту с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровело 40 человек, отметил глава Крыма.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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