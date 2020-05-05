В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек

Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 скончался.

В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,43 миллиона человек, 240 тысяч умерли. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших превысило 3,58 миллиона, из них 251 тысяча умерли, а более чем 1,16 миллиона удалось победить инфекцию.