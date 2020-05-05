В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки выявили 10 102 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5714), Подмосковье (822), Санкт-Петербурге (226) и Нижегородской области (174). При этом у 4961 пациента (49,1 процента) отсутствуют клинические проявления болезни. Умерли 95 человек.
Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем. Таким образом, число случаев выявления коронавирусной инфекции снижается второй день подряд.
Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 скончался.
Пандемия COVID-19
Коронавирусу SARS-CoV-2, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,43 миллиона человек, 240 тысяч умерли. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших превысило 3,58 миллиона, из них 251 тысяча умерли, а более чем 1,16 миллиона удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия. Россия заняла седьмую строчку, обогнав Турцию, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.