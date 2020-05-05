Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:00
https://ria.ru/20200505/1570978012.html
В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570913253_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_3cc0bb1fbd611bf4aab5c0b433d53cae.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек

10:37 05.05.2020 (обновлено: 13:00 05.05.2020)
87800
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Пациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки выявили 10 102 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5714), Подмосковье (822), Санкт-Петербурге (226) и Нижегородской области (174). При этом у 4961 пациента (49,1 процента) отсутствуют клинические проявления болезни. Умерли 95 человек.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
2 мая, 10:00
Глава Роспотребнадзора оценила опасность бессимптомного течения COVID-19
Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем. Таким образом, число случаев выявления коронавирусной инфекции снижается второй день подряд.
Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 скончался.
Сотрудники полиции проверяют документы у девушки на велосипеде на Москворецкой набережной в Москве.
5 мая, 08:00Творцы на карантине
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,43 миллиона человек, 240 тысяч умерли. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших превысило 3,58 миллиона, из них 251 тысяча умерли, а более чем 1,16 миллиона удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия. Россия заняла седьмую строчку, обогнав Турцию, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа аптеки
5 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
Как выжить оставшимся без лекарств тяжелобольным
66334120433265
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Наконец-то вышли на плато, кажется. Нужно отменять самоизоляцию
5 мая, 10:39
Андрей Эщкере
234020059
Надоели со своей статистикой . Шулерство и подлог один .
5 мая, 10:54
ppavelsmetkin
52520052
Рекомендуем
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры заразилась коронавирусом
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Медицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече глав делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН с представителями Делового форума Россия — АСЕАН
Владимир Путин. Двадцать лет в большой политике
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния