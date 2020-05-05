В Чехии за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

ПРАГА, 5 мая – РИА Новости. За последние сутки в Чехии прибавилось 38 новых больных коронавирусом, что превышает показатели предыдущих двух дней, один человек скончался, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
"В понедельник положительный результат тестирования на COVID-19 обнаружен у 38 человек, общее число зараженных, начиная с 1 марта, составило 7841 человек, из них выздоровели 3816, скончались 252 человека, один из них – в понедельник. В настоящее время проходят лечение от коронавируса 3773 человека, подавляющее большинство из них лечится в домашних условиях, госпитализированы 304 больных. Всего в стране проведено 269 тысяч тестирований", - говорится в сообщении.
В следующий понедельник 11 мая начнется третий этап постепенного выхода Чехии из карантина, объявленного в начале марта в связи с коронавирусом. В этот день планируется возобновить международное автобусное и железнодорожное сообщение, откроются крупные магазины и предприятия сферы обслуживания, а также рестораны и кафе, имеющие уличные террасы.
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