В Чехии за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

"В понедельник положительный результат тестирования на COVID-19 обнаружен у 38 человек, общее число зараженных, начиная с 1 марта, составило 7841 человек, из них выздоровели 3816, скончались 252 человека, один из них – в понедельник. В настоящее время проходят лечение от коронавируса 3773 человека, подавляющее большинство из них лечится в домашних условиях, госпитализированы 304 больных. Всего в стране проведено 269 тысяч тестирований", - говорится в сообщении.