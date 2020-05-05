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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:32
https://ria.ru/20200505/1570977868.html
В Чехии за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_2a0dae17dd8b4dfdbac3c60ddb619e49.jpg
РИА Новости

В Чехии за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

10:32 05.05.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 5 мая – РИА Новости. За последние сутки в Чехии прибавилось 38 новых больных коронавирусом, что превышает показатели предыдущих двух дней, один человек скончался, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
"В понедельник положительный результат тестирования на COVID-19 обнаружен у 38 человек, общее число зараженных, начиная с 1 марта, составило 7841 человек, из них выздоровели 3816, скончались 252 человека, один из них – в понедельник. В настоящее время проходят лечение от коронавируса 3773 человека, подавляющее большинство из них лечится в домашних условиях, госпитализированы 304 больных. Всего в стране проведено 269 тысяч тестирований", - говорится в сообщении.
В следующий понедельник 11 мая начнется третий этап постепенного выхода Чехии из карантина, объявленного в начале марта в связи с коронавирусом. В этот день планируется возобновить международное автобусное и железнодорожное сообщение, откроются крупные магазины и предприятия сферы обслуживания, а также рестораны и кафе, имеющие уличные террасы.
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