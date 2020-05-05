В Армении число случаев коронавируса выросло до 2619

ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 112 и достигло 2619, еще один пациент скончался, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 2507 подтвержденных случаях коронавируса и 39 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2619 случаев коронавируса. Излечились 1111 пациентов. Скончались 40 человек", - уточнили в ведомстве.
Сейчас на лечении находятся 1462 пациента, проведено более 25,8 тысячи тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф