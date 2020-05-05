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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:28
https://ria.ru/20200505/1570977767.html
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2619
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении число случаев коронавируса выросло до 2619

10:28 05.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 112 и достигло 2619, еще один пациент скончался, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 2507 подтвержденных случаях коронавируса и 39 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
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"В Армении подтверждены 2619 случаев коронавируса. Излечились 1111 пациентов. Скончались 40 человек", - уточнили в ведомстве.
Сейчас на лечении находятся 1462 пациента, проведено более 25,8 тысячи тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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