Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей", — добавил он.

По словам Белякова, лечение председателя правительства проходит планово, "с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". Кроме того, Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.