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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:25
https://ria.ru/20200505/1570977468.html
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570796037_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_a2dfd6890a25f81cd54720483809e0f7.jpg
РИА Новости

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

10:22 05.05.2020 (обновлено: 12:25 05.05.2020)
41607
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого на прошлой неделе диагностировали COVID-19, в целом чувствует себя нормально, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей", — добавил он.

По словам Белякова, лечение председателя правительства проходит планово, "с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". Кроме того, Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис БеляковМихаил МишустинПолитика
Популярные комментарии
Здороья,Вам.Вы нужны России.
5 мая, 10:30
Игорь Бердин
1221411245
Желаю скорейшего выздоровления. А обычным гражданам, такого же медицинского обслуживания.
5 мая, 10:32
K Pavlyxa
941901218
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