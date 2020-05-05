Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого на прошлой неделе диагностировали COVID-19, в целом чувствует себя нормально, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей", — добавил он.
По словам Белякова, лечение председателя правительства проходит планово, "с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". Кроме того, Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф