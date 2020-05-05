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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-05T10:19
https://ria.ru/20200505/1570977293.html
Китайцы на волне COVID-19 стали больше есть мороженого
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РИА Новости

Китайцы на волне COVID-19 стали больше есть мороженого

10:19 05.05.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanЖительница Китая ест мороженое
Жительница Китая ест мороженое
© AP Photo / Ng Han Guan
Жительница Китая ест мороженое. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На волне COVID-19 в Китае взлетели продажи мороженого. По мнению аналитиков, рост популярности хладпродукта связан с изменением кулинарных предпочтений китайцев во время вынужденной самоизоляции.
До сих пор до 80% продаж мороженого в КНР приходилось на летний период, сбыт в основном шел в розницу через мелкие лавки, дома мороженое не ели. С приходом коронавируса ситуация изменилась: мороженое стали есть дома, заказывая его через интернет. Это позволило производителям пломбира повысить продажи даже в зимний период и даже несмотря на закрытие розничных точек. Так, сбыт американской Haagen Dazs в КНР в первом квартале вырос несмотря на то, что более 200 магазинов сети были закрыты из-за эпидемии коронавирусной пневмонии. Компании, которые изначально делали ставку на распространение своей продукции через интернет, продемонстрировали заоблачные показатели роста. В частности, у производителя мороженого Chicecream сбыт в январе – марте вырос аж на 1000%.
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Сегодня китайский рынок мороженого является крупнейшим в мире и оценивается в 8,5 миллиарда долларов. Вместе с тем, его потенциал далеко не исчерпан. Так, по данным консалтинговой компании Kantar Worldpanel China, менее 50% жителей КНР едят мороженое дома. Ситуация начинает меняться со сменой кулинарных привычек на фоне коронавирусной пневмонии.
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