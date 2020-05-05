Китайцы на волне COVID-19 стали больше есть мороженого

До сих пор до 80% продаж мороженого в КНР приходилось на летний период, сбыт в основном шел в розницу через мелкие лавки, дома мороженое не ели. С приходом коронавируса ситуация изменилась: мороженое стали есть дома, заказывая его через интернет. Это позволило производителям пломбира повысить продажи даже в зимний период и даже несмотря на закрытие розничных точек. Так, сбыт американской Haagen Dazs в КНР в первом квартале вырос несмотря на то, что более 200 магазинов сети были закрыты из-за эпидемии коронавирусной пневмонии. Компании, которые изначально делали ставку на распространение своей продукции через интернет, продемонстрировали заоблачные показатели роста. В частности, у производителя мороженого Chicecream сбыт в январе – марте вырос аж на 1000%.