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2020-05-05T11:02
https://ria.ru/20200505/1570977066.html
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
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РИА Новости

RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР

10:12 05.05.2020 (обновлено: 11:02 05.05.2020)
62584
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вашингтон намерен закупить системы вооружения, которые разрабатывают и уже применяют страны "бывшего СССР или Восточного блока", передает телеканал RT со ссылкой на заявку управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде.
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Это необходимо американскому Минобороны и другим ведомствам, а также иностранным союзникам Соединенных Штатов для "проведения испытаний и учений, а также боевого применения", отмечает СМИ.
Согласно заявке, с текстом которой ознакомился RT, американское управление по работе с подрядными организациями хочет заключить пятилетнее соглашение с несколькими поставщиками на приобретение и доставку боеприпасов и систем вооружения в места дислокации как в континентальной части США, так и за ее пределами. Сроки поставки не сообщаются.
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