Прокуратура начала проверку после пожара в доме в Подмосковье

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в деревне Дурниха в Раменском районе, где погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Информация о пожаре в доме в деревне Дурниха поступила 5 мая в 4.21. В 6.00 спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия были обнаружены тела шести погибших. Их личности и причины возгорания устанавливаются.
"Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов", - говорится в сообщении.