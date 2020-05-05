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2020-05-05T10:11
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Прокуратура начала проверку после пожара в доме в Подмосковье
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после пожара в доме в Подмосковье

10:11 05.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в деревне Дурниха в Раменском районе, где погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Информация о пожаре в доме в деревне Дурниха поступила 5 мая в 4.21. В 6.00 спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия были обнаружены тела шести погибших. Их личности и причины возгорания устанавливаются.
"Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов", - говорится в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)Раменский районПроисшествия
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