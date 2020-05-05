В Азербайджане пресекли попытку ввоза 115 килограммов героина и оружия

"Четвертого мая в 23:30 (22:30 мск) на погранзаставе "Горадиз" близ села Ахмедли Бейлаганского района было замечено, как автомобиль ВАЗ-2107 приближается к территории. После этого из машины вышел один человек. Когда мужчина взял несколько спрятанных под деревом свертков, пограничники приказали ему остановиться. Однако тот не подчинился требованию, пытался убежать. Однако пограничникам удалось задержать его. Водителю ВАЗ-2107 удалось скрыться, в настоящее время его личность устанавливается, ведется поиск", - сообщает пресс-служба.