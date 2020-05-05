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2020-05-05T10:04
https://ria.ru/20200505/1570976775.html
В Азербайджане пресекли попытку ввоза 115 килограммов героина и оружия
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РИА Новости

В Азербайджане пресекли попытку ввоза 115 килограммов героина и оружия

10:04 05.05.2020
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПропускной пункт на границе с Азербайджаном
Пропускной пункт на границе с Азербайджаном
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт на границе с Азербайджаном. Архивное фото
БАКУ, 5 мая – РИА Новости. Попытка ввоза в Азербайджан 115 килограммов героина и огнестрельного оружия была пресечена сотрудниками госпогранслужбы страны, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"Четвертого мая в 23:30 (22:30 мск) на погранзаставе "Горадиз" близ села Ахмедли Бейлаганского района было замечено, как автомобиль ВАЗ-2107 приближается к территории. После этого из машины вышел один человек. Когда мужчина взял несколько спрятанных под деревом свертков, пограничники приказали ему остановиться. Однако тот не подчинился требованию, пытался убежать. Однако пограничникам удалось задержать его. Водителю ВАЗ-2107 удалось скрыться, в настоящее время его личность устанавливается, ведется поиск", - сообщает пресс-служба.
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Уточняется, что задержанный - проживающий в Физулинском районе гражданин России Мехдиев Шукюр Аскер оглу (1970 г.р.).
"Во время обыска было обнаружено 115 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина, 1 пистолет "Pak Retay-11", 8 патронов, 1 магазин, охотничье ружье "Kral magnum", 19 патронов "Mahama", - уточнило ведомство.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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