Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:02
https://ria.ru/20200505/1570976621.html
В Москве еще 297 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Москве еще 297 пациентов вылечились от коронавируса

10:02 05.05.2020
865
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса людей в Москве возросло до 7870 человек, за последние сутки выздоровели 297 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 297 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7870" - сообщила вице-мэр.
Сотрудницы в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
28 апреля, 07:50Распространение нового коронавируса
В Москве более 25 тысяч человек ежедневно проходят тест на COVID-19
Она подчеркнула, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, отметила Ракова.
Заммэра напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
411002
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
В Москве за сутки выявили 5714 случаев коронавируса
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 1030 пациентов с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Тест на выявление коронавируса
В Москве почти 90% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии
Военнослужащие ЦВО дали концерты под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре
В Самаре военнослужащие ЦВО дали концерты под окнами домов ветеранов
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Машины скорой помощи
В России за сутки умерли 95 пациентов с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 4,4 миллиона тестов на коронавирус
Жительница Китая ест мороженое
Китайцы на волне COVID-19 стали больше есть мороженого
Пациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния