В Москве еще 297 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса людей в Число выздоровевших от коронавируса людей в Москве возросло до 7870 человек, за последние сутки выздоровели 297 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 297 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7870" - сообщила вице-мэр.

Она подчеркнула, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, отметила Ракова.

Заммэра напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.