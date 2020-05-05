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2020-05-05T12:32
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В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
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РИА Новости

В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

09:58 05.05.2020 (обновлено: 12:32 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска магазина разливных напитков на жилом доме
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Закон о запрете продажи алкогольной продукции в жилых домах является частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни. Об этом в разговоре с RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом <…> Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — пояснил сенатор.

В России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет в первую очередь направлен на борьбу с так называемыми наливайками — небольшими барами на первых этажах.
Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, недовольных нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках.
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РоссияВалерий РязанскийАлкогольОбщество
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DKDen KL
190315129
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