В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Закон о запрете продажи алкогольной продукции в жилых домах является частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни. Об этом в разговоре с RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом <…> Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — пояснил сенатор.
В России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет в первую очередь направлен на борьбу с так называемыми наливайками — небольшими барами на первых этажах.
Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, недовольных нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках.