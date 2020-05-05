Антикоррупционное бюро Украины завело дело против генпрокурора

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о возможном недекларировании имущества против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - цитирует сообщение НАБУ агентство "РБК-Украина".
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Указывается, что уголовное дело касается возможного недекларирования имущества.
Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.
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