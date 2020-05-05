Антикоррупционное бюро Украины завело дело против генпрокурора

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - цитирует сообщение НАБУ агентство "РБК-Украина".

Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.