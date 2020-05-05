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2020-05-05T09:52
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Антикоррупционное бюро Украины завело дело против генпрокурора
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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины завело дело против генпрокурора

09:52 05.05.2020
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© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о возможном недекларировании имущества против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - цитирует сообщение НАБУ агентство "РБК-Украина".

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Антикоррупционное бюро Украины задержало бизнесмена Альперина
Указывается, что уголовное дело касается возможного недекларирования имущества.
Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.
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Ирина ВенедиктоваНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
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