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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:18
https://ria.ru/20200505/1570976406.html
На Украине число случаев коронавируса выросло до 12697
https://cdn21.img.ria.ru/images/155571/61/1555716160_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_752c4e7ac1e9a26e987fcc7e67106a72.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев коронавируса выросло до 12697

09:45 05.05.2020 (обновлено: 10:18 05.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у жилого дома в Киеве
Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 366, до 12 697, еще 13 человек скончались, всего жертв 316, выздоровели 1875 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За сутки заболели 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника, госпитализировали 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания. При этом 256 человек выздоровели. В общем за все время пандемии в Украине заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок, а также 2479 медработников. При этом в общем выздоровело 1875 человек, а летальных случаев – 316", - сказал Степанов на брифинге во вторник.
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Также пресс-служба минздрава сообщила, что больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области – 1948, Киеве – 1583 и Ивано-Франковской области – 1015.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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