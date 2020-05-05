На Украине число случаев коронавируса выросло до 12697

"За сутки заболели 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника, госпитализировали 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания. При этом 256 человек выздоровели. В общем за все время пандемии в Украине заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок, а также 2479 медработников. При этом в общем выздоровело 1875 человек, а летальных случаев – 316", - сказал Степанов на брифинге во вторник.