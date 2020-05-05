На Украине число случаев коронавируса выросло до 12697

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 366, до 12 697, еще 13 человек скончались, всего жертв 316, выздоровели 1875 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За сутки заболели 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника, госпитализировали 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания. При этом 256 человек выздоровели. В общем за все время пандемии в Украине заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок, а также 2479 медработников. При этом в общем выздоровело 1875 человек, а летальных случаев – 316", - сказал Степанов на брифинге во вторник.
Также пресс-служба минздрава сообщила, что больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области – 1948, Киеве – 1583 и Ивано-Франковской области – 1015.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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