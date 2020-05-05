Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-05T15:57
https://ria.ru/20200505/1570976309.html
Сын Рудковской ответил на "гадости" Аршавина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570963950_0:412:1080:1020_1036x0_80_0_0_c0bc26580ad9f0e82fec70b0cc7f47aa.jpg
РИА Новости

Сын Рудковской ответил на "гадости" Аршавина

09:42 05.05.2020 (обновлено: 15:57 05.05.2020)
46697
© Фото : InstagramЕвгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
© Фото : Instagram
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр в своем Instagram ответил на шутку Андрея Аршавина о том, что родители заставляют мальчика сниматься в видео для соцсетей.
Ранее футболист в одном из своих прямых эфиров в соцсети заявил, что у мальчика лицо, будто он там "из-под палки", а улыбаются только родители.
Ребенок задал вопрос, почему о нем говорят гадости. Он пояснил, что его никто не заставляет.

"Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?" — пояснил Александр.

Он заявил, что может сыграть с Аршавиным в футбол и обыграть его.
В комментарии к видео родители Александра отметили, что мальчик увидел сюжет по федеральному каналу о себе.
Ранее в Сети разразился скандал из-за сообщений СМИ, предположивших, что у сына Рудковской и Плющенко может быть психическое расстройство.
Отец ребенка пообещал довести дело до суда из-за этих публикаций. Мать отметила, что если бы эта информация была правдой, то она бы не стала скрывать.
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр
5 мая, 05:08
"Позор и бесчестие": Рудковская ответила на скандальную статью о сыне
170591371098
КультураРоссияШоу-бизнесЯна РудковскаяЕвгений ПлющенкоАндрей АршавинФутболСпортОбщество
Популярные комментарии
великая новость о великих людях 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
5 мая, 09:49
Evgeniy Domichev
18150002
Рекомендуем
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
"Позор и бесчестие": Рудковская ответила на скандальную статью о сыне
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
Навка вступилась за сына Плющенко и Рудковской
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Флаг у здания посольства Украины в Москве
СМИ: на Украине националисты унизили девочку, снявшую, как срывают флаг
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Заместитель гендиректора корпорации Иркут по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов
Умер вице-президент корпорации "Иркут"
Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном
"Разумные существа такого не сделают". Что стоит за кадрами НЛО   
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Лента новостейМолния