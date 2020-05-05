Сын Рудковской ответил на "гадости" Аршавина

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр в своем Instagram ответил на шутку Андрея Аршавина о том, что родители заставляют мальчика сниматься в видео для соцсетей.
Ранее футболист в одном из своих прямых эфиров в соцсети заявил, что у мальчика лицо, будто он там "из-под палки", а улыбаются только родители.
Ребенок задал вопрос, почему о нем говорят гадости. Он пояснил, что его никто не заставляет.
"Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?" — пояснил Александр.
Он заявил, что может сыграть с Аршавиным в футбол и обыграть его.
В комментарии к видео родители Александра отметили, что мальчик увидел сюжет по федеральному каналу о себе.
Ранее в Сети разразился скандал из-за сообщений СМИ, предположивших, что у сына Рудковской и Плющенко может быть психическое расстройство.
Отец ребенка пообещал довести дело до суда из-за этих публикаций. Мать отметила, что если бы эта информация была правдой, то она бы не стала скрывать.