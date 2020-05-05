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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:14
https://ria.ru/20200505/1570976280.html
В Воронежской области выявили 31 новый случай коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 31 новый случай коронавируса

09:40 05.05.2020 (обновлено: 10:14 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 31 пациента в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 667, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 5 мая, официально подтверждено заражение 31 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 667 человек. Умерли 11 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 138 человек.
В настоящий момент в области 741 из-за коронавирусной инфекции в больницах изолирован 741 пациент, под наблюдением на дому находятся 3 053 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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