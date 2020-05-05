В Воронежской области выявили 31 новый случай коронавируса

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 31 пациента в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 667, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 5 мая, официально подтверждено заражение 31 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 667 человек. Умерли 11 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 138 человек.
В настоящий момент в области 741 из-за коронавирусной инфекции в больницах изолирован 741 пациент, под наблюдением на дому находятся 3 053 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф