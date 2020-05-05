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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T09:28
https://ria.ru/20200505/1570975679.html
В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса

09:28 05.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 4 мая в области 11 человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106. Среди заболевших было 52 ребенка.
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"На 9.00 (8.00 мск) 5 мая в регионе зарегистрировано еще 78 заболевших… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 12 человек; 15-17 лет - два; 20-29 лет - три, 30-39 лет - 17, 40-49 лет - 12, 50-59 лет - 14, 60 и старше - 18 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц... определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 19 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 10 - в Петровском, девять - в Краснокутском, семь - в Энгельсском, пять - в Ершовском, четыре - в Озинском, по три - в Аткарском, Балаковском и Советском, по два - в Александро-Гайском, Саратовском, Балашовском и Пугачевском, по одному - в Балтайском, Духовницком, Татищевском, Ртищевском, Марксовском, Питерском и Красноармейском районах области.
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"Среди (новых) заболевших 56 контактных, 13 человек с внебольничной пневмонией, пятеро прибывших из Москвы с признаками ОРВИ, четверо выявлены при обследовании ОРВИ. В Петровском районе рост дали контакты с заболевшим и в двух селах", - поясняется в сообщении.
В оперштабе добавили, что в целом по области из 737 зараженных коронавирусом выздоровели уже 133 человека, в том числе 27 за последние сутки.
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Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
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