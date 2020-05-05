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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T09:31
https://ria.ru/20200505/1570975615.html
В России провели более 4,4 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В России провели более 4,4 миллиона тестов на коронавирус

09:27 05.05.2020 (обновлено: 09:31 05.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 4,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222,5 тысячи человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 04.05.2020 проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса ", - говорится в сообщении.
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Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 222 510 человек, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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