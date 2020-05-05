В России провели более 4,4 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 4,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222,5 тысячи человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 04.05.2020 проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса ", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 222 510 человек, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.