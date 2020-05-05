В России провели более 4,4 миллиона тестов на коронавирус

"По состоянию на 04.05.2020 проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса ", - говорится в сообщении.

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 222 510 человек, уточняется в материале.