Названа причина вспышки коронавируса в офтальмологической клинике Якутска

ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Халатность и несоблюдение мер безопасности руководством республиканской офтальмологической больницы в Халатность и несоблюдение мер безопасности руководством республиканской офтальмологической больницы в Якутске стало причиной массового заболевания коронавирусом в медучреждении, где число инфицированных достигло 61, сообщил на брифинге оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев

Ранее сообщалось, что 26 апреля коронавирус выявили у четырех врачей офтальмологической больницы. Второго мая в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологии. В больнице началось служебное расследование. Среди заболевших врачей оказалась депутат Госсобрания республики. Анализы контактов депутата в парламенте и правительстве не выявили коронавирус. Четвертого мая число заболевших COVID-19 в офтальмологической больнице выросло до 56.

По словам главы республики, эпидемиологическая обстановка в Якутии остается стабильно напряженной. Инфицированных коронавирусом по линии офтальмологической больницы за минувшие сутки стало 61 человек.

"За сутки у нас количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 20 человек. Сейчас 331 подтвержденный случай по республике Саха (Якутия). Все эти 20 случаев по городу Якутску, из них пятеро - это наша серьезнейшая проблема – республиканская офтальмологическая больница. Служебное расследование по факту массового заболевания… практически завершено, и можно прямо сказать, что причиной явилось несоблюдение со стороны руководства больницы приказов министерства здравоохранения республики Саха (Якутия) о санитарной безопасности учреждений здравоохранения… К сожалению, целый перечень мероприятий не были проведены или проведены халатно", - рассказал глава региона.

Николаев также отметил, что по другим районам Якутии роста зараженных нет. Ведется постоянный мониторинг, в целом ситуация под контролем.

Согласно оперативным данным, на сегодня в республике от коронавируса вылечились 43 пациента.