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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T09:23
https://ria.ru/20200505/1570975579.html
Названа причина вспышки коронавируса в офтальмологической клинике Якутска
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570905446_0:51:3022:1751_1036x0_80_0_0_b65b87d538a9376151585119dabdea49.jpg
РИА Новости

Названа причина вспышки коронавируса в офтальмологической клинике Якутска

09:23 05.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник в защитной маске
Медицинский работник в защитной маске
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинский работник в защитной маске. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Халатность и несоблюдение мер безопасности руководством республиканской офтальмологической больницы в Якутске стало причиной массового заболевания коронавирусом в медучреждении, где число инфицированных достигло 61, сообщил на брифинге оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что 26 апреля коронавирус выявили у четырех врачей офтальмологической больницы. Второго мая в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологии. В больнице началось служебное расследование. Среди заболевших врачей оказалась депутат Госсобрания республики. Анализы контактов депутата в парламенте и правительстве не выявили коронавирус. Четвертого мая число заболевших COVID-19 в офтальмологической больнице выросло до 56.
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По словам главы республики, эпидемиологическая обстановка в Якутии остается стабильно напряженной. Инфицированных коронавирусом по линии офтальмологической больницы за минувшие сутки стало 61 человек.
"За сутки у нас количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 20 человек. Сейчас 331 подтвержденный случай по республике Саха (Якутия). Все эти 20 случаев по городу Якутску, из них пятеро - это наша серьезнейшая проблема – республиканская офтальмологическая больница. Служебное расследование по факту массового заболевания… практически завершено, и можно прямо сказать, что причиной явилось несоблюдение со стороны руководства больницы приказов министерства здравоохранения республики Саха (Якутия) о санитарной безопасности учреждений здравоохранения… К сожалению, целый перечень мероприятий не были проведены или проведены халатно", - рассказал глава региона.
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Николаев также отметил, что по другим районам Якутии роста зараженных нет. Ведется постоянный мониторинг, в целом ситуация под контролем.
Согласно оперативным данным, на сегодня в республике от коронавируса вылечились 43 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутск
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