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2020-05-05T09:23
https://ria.ru/20200505/1570975553.html
Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570975491_8:0:1096:612_1036x0_80_0_0_d2fb992491c7f9597587dcd796e28d8a.jpg
РИА Новости

Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

09:23 05.05.2020
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© The Boeing CompanyСтоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии
Стоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии
© The Boeing Company
Стоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Авиастроительная компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии, говорится в заявлении австралийского подразделения компании.
"Австралийская промышленная группа, возглавляемая Boeing, представила первый беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии, что является историческим событием для компании и Содружества", - сообщается в заявлении.
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Как отметила компания, беспилотник, использующий искусственный интеллект для расширения возможностей пилотируемых и беспилотных платформ, является первым спроектированным и произведенным в Австралии за более чем 50 лет. Компания добавила, что всего планируется создание трех таких прототипов.
Ранее в 2019 году министерство обороны Австралии сообщило, что инвестирует около 40 миллионов долларов в разработку проекта военного беспилотного летательного аппарата совместно с американской корпорацией Boeing. Сообщалось, что беспилотник сможет "использовать искусственный интеллект, чтобы летать самостоятельно или для поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя безопасное расстояние между другими летательными аппаратами".
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