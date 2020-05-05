Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Как уточняется в документе, опубликованном на сайте кабмина, в 2021-2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по пять процентов долга, а в 2025-2029-м — оставшуюся сумму равными частями. При этом у них есть возможность досрочно погасить задолженность.

Вырученные средства главы регионов смогут направить на борьбу с COVID-19, а также на компенсацию сокращения доходов. Таким образом можно будет обеспечить устойчивость экономики в непростой социально-экономической ситуации.

Распространение коронавирусной инфекции

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,43 миллиона человек, как минимум 240 тысяч скончались. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия , Турция, Иран и Китай.

По последним данным, в 85 российских регионах выявили 155 370 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 1451 скончались, более 19 тысяч выздоровели. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции.

На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом майских праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, ограничительные меры могут начать постепенно снимать.