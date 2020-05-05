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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:02
https://ria.ru/20200505/1570975401.html
Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
https://cdn22.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6e42d4e3a6f9a40f7519692d4326960c.jpg
РИА Новости

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

09:15 05.05.2020 (обновлено: 13:02 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как уточняется в документе, опубликованном на сайте кабмина, в 2021-2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по пять процентов долга, а в 2025-2029-м — оставшуюся сумму равными частями. При этом у них есть возможность досрочно погасить задолженность.
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Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса
Вырученные средства главы регионов смогут направить на борьбу с COVID-19, а также на компенсацию сокращения доходов. Таким образом можно будет обеспечить устойчивость экономики в непростой социально-экономической ситуации.

Распространение коронавирусной инфекции

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,43 миллиона человек, как минимум 240 тысяч скончались. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
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По последним данным, в 85 российских регионах выявили 155 370 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 1451 скончались, более 19 тысяч выздоровели. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции.
На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом майских праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, ограничительные меры могут начать постепенно снимать.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Сбер теперь государству принадлежит, может тоже... на год? )) Подождет с возвратом "бюджетных" кредитов?
5 мая, 09:27
Gloomy Humorist
12131002
Государство им и владело, просто переложило свои деньги из правого кармана в левый..
5 мая, 12:25
AlexIshmur зыыыыыыы
2320002
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