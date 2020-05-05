Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T09:09
https://ria.ru/20200505/1570975239.html
На Сахалине ужесточили масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

На Сахалине ужесточили масочный режим

09:08 05.05.2020 (обновлено: 09:09 05.05.2020)
861
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мая – РИА Новости. Масочный режим со вторника усиливается на территории Сахалинской области, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в общественном транспорте. Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках и в медицинских организациях", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
По данным регионального оперштаба, в настоящее время на Сахалине официально подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 19 человек выздоровели, 12 пациентов проходят лечение в медучреждении. 31-й случай COVID-19 обнаружен у пассажирки, прибывшей на остров рейсом из Хабаровска.
"У женщины, прибывшей из Хабаровска 1 мая, вирус показал экспресс-тест в аэропорту. Сегодня пришло лабораторное подтверждение мазка", - отметил Лимаренко.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Сахалин 30 апреля ввел предполётный контроль летящих на остров пассажиров. Экспресс-тестирование проводят в воздушных гаванях Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска при содействии авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Аврора" и "Якутия". Вскоре к ним добавится аэропорт Петропавловска-Камчатского.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
610037
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалин
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Сибирский шелкопряд
В двух районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за шелкопряда
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко посоветовала перечитать фронтовую поэзию накануне юбилея Победы
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Палата интенсивной терапии
В Приангарье строят модульный корпус для лечения внебольничной пневмонии
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
Лента новостейМолния