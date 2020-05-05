На Сахалине ужесточили масочный режим

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мая – РИА Новости. Масочный режим со вторника усиливается на территории Масочный режим со вторника усиливается на территории Сахалинской области , сообщил губернатор Валерий Лимаренко

"Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в общественном транспорте. Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках и в медицинских организациях", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, в настоящее время на Сахалине официально подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 19 человек выздоровели, 12 пациентов проходят лечение в медучреждении. 31-й случай COVID-19 обнаружен у пассажирки, прибывшей на остров рейсом из Хабаровска.

"У женщины, прибывшей из Хабаровска 1 мая, вирус показал экспресс-тест в аэропорту. Сегодня пришло лабораторное подтверждение мазка", - отметил Лимаренко.

Сахалин 30 апреля ввел предполётный контроль летящих на остров пассажиров. Экспресс-тестирование проводят в воздушных гаванях Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска при содействии авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Аврора" и "Якутия". Вскоре к ним добавится аэропорт Петропавловска-Камчатского.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.