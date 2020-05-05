В Ульяновской области военный вертолет Ми-8 начал тушить природные пожары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством Центрального военного округа приступил к тушению природного пожара на территории Ульяновской области, который угрожал поселку Глотовка, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.
"По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина для защиты населенного пункта от пожара был выделен вертолет, дислоцированный в эскадрильи в городе Йошкар-Ола", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент Ми-8 сделал шесть сбросов воды на очаги возгораний в Ульяновской области, сбросив более 12 тонн воды.