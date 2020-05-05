Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T09:03
https://ria.ru/20200505/1570975153.html
В Ульяновской области военный вертолет Ми-8 начал тушить природные пожары
https://cdn23.img.ria.ru/images/155730/78/1557307876_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2ee60f76e3df25e30985b8b5ff9a4148.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области военный вертолет Ми-8 начал тушить природные пожары

09:03 05.05.2020
1118
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для тушения пожара
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для тушения пожара
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для тушения пожара. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством Центрального военного округа приступил к тушению природного пожара на территории Ульяновской области, который угрожал поселку Глотовка, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.
"По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина для защиты населенного пункта от пожара был выделен вертолет, дислоцированный в эскадрильи в городе Йошкар-Ола", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент Ми-8 сделал шесть сбросов воды на очаги возгораний в Ульяновской области, сбросив более 12 тонн воды.
601000
Природные пожары в РоссииЦентральный военный округМи-8Ульяновская областьПроисшествия
Рекомендуем
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Ульяновске отделение больницы закрыли на обсервацию
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 681
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Торжественный прием от имени В.В.Путина по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
В Ульяновской области число случаев коронавируса выросло до 573
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 605
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Глава Ульяновской области оценил возможность снятия ограничений
Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном
"Разумные существа такого не сделают". Что стоит за кадрами НЛО   
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В двух поселках в Ульяновской области снимут карантин
Школьные рюкзаки
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Ульяновской области обязали носить перчатки в общественном транспорте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
Лента новостейМолния