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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T08:56
https://ria.ru/20200505/1570974888.html
В Приангарье строят модульный корпус для лечения внебольничной пневмонии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976969_0:83:1500:927_1036x0_80_0_0_41ebed8d8db6ef3a50c679fda1edfb9d.jpg
РИА Новости

В Приангарье строят модульный корпус для лечения внебольничной пневмонии

08:56 05.05.2020
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПалата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Строительство модульного корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией ведется на территории Тайшетской районной больницы в Иркутской области на средства компании РУСАЛ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что российский промышленник и меценат Олег Дерипаска и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудили меры по борьбе с распространением в Приангарье коронавирусной инфекции. В частности, планировалось построить три специализированных инфекционных медучреждения в Братске, Тайшете и Шелехове, где работают предприятия компании РУСАЛ.
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"На месте возведения центра в Тайшете идут активные работы по выемке грунта под фундамент. В третьем квартале текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. В строительстве используются быстровозводимые конструкции, что позволяет уложиться в сжатые сроки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одноэтажное здание рассчитано на 30 койко-мест, с приемно-диагностическим отделением, боксами для пациентов, отделением реанимации и интенсивной терапии. В центре будут оснащены кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установят аппараты искусственной вентиляции легких.
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Стоимость возведения медицинского центра - 400 млн рублей. В целом в строительство трех медцентров в Иркутской области РУСАЛ инвестирует около 1,5 млрд рублей.
После пандемии медучреждение переоборудуют в иммунологический центр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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