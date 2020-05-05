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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T08:39
https://ria.ru/20200505/1570974768.html
Депутат Рады Новинский вылечился от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/152561/93/1525619348_0:0:3602:2027_1036x0_80_0_0_a9cfb30626ef713a04c00f07d1ad6c4e.jpg
РИА Новости

Депутат Рады Новинский вылечился от коронавируса

08:39 05.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Вадим Новинский
Вадим Новинский
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна /
Вадим Новинский. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский сообщил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и абсолютно здоров.
Новинский 15 апреля сообщил, что заразился коронавирусом.
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"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом", - написал Новинский на своей странице в Facebook.
По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 12 331, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВадим НовинскийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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