Депутат Рады Новинский вылечился от коронавируса

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский сообщил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и абсолютно здоров.
Новинский 15 апреля сообщил, что заразился коронавирусом.
"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом", - написал Новинский на своей странице в Facebook.
По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 12 331, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.