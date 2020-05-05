В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Третий в Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"В госпитале городской больницы №5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Женщина, жительница Барнаула 1946 года рождения, поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию - сахарный диабет. Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выписаны из клиник 26 пациентов.

По данным регионального штаба, на 5 мая общее число заболевших - 555 человек, 108 из них выздоровели, трое умерли. Из общего числа заболевших 52 случая – завозных, 413 случаев – по контакту с заболевшими. 75 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 87 – у заболевших ОРВИ, в 393 случаях – бессимптомное течение.

"К сегодняшнему дню в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 34682 человек, находятся под меднаблюдением – 4343 граждан, снято меднаблюдение с 8603 человек", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.