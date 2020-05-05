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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T08:31
https://ria.ru/20200505/1570974612.html
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом

08:31 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В госпитале городской больницы №5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Женщина, жительница Барнаула 1946 года рождения, поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию - сахарный диабет. Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
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Власти сообщают, что за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выписаны из клиник 26 пациентов.
По данным регионального штаба, на 5 мая общее число заболевших - 555 человек, 108 из них выздоровели, трое умерли. Из общего числа заболевших 52 случая – завозных, 413 случаев – по контакту с заболевшими. 75 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 87 – у заболевших ОРВИ, в 393 случаях – бессимптомное течение.
"К сегодняшнему дню в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 34682 человек, находятся под меднаблюдением – 4343 граждан, снято меднаблюдение с 8603 человек", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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