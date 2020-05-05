Таиланд вернул на родину более 4,4 тысячи своих граждан

"В течение всего периода пандемии мы вывезли из-за границы 4 401 гражданина Таиланда, застрявшего в зарубежных странах из-за пандемии, авиарейсами из 26 стран мира. Большинство вывозных авиарейсов, доставлявших тайцев из-за границы в Бангкок, пришлись на апрель, в мае также будет еще много рейсов", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь рассказал о сложностях вывоза граждан Таиланда из-за рубежа. Он подчеркнул, что для вывоза каждой группы граждан из каждой страны необходимо, чтобы совпали как минимум три условия: чтобы был авиарейс, направляющийся из той или иной страны в Таиланд, чтобы пассажиры были организованы, готовы к вылету и доставлены в точку вылета, и чтобы были получены все разрешения от стран на пролет из территорий.