Таиланд вернул на родину более 4,4 тысячи своих граждан

БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Таиланд вывез в течение всего периода пандемии коронавируса более 4,4 тысячи своих граждан авиарейсами из 26 стран мира и планирует довести эту цифру до 7 тысяч к концу мая, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"В течение всего периода пандемии мы вывезли из-за границы 4 401 гражданина Таиланда, застрявшего в зарубежных странах из-за пандемии, авиарейсами из 26 стран мира. Большинство вывозных авиарейсов, доставлявших тайцев из-за границы в Бангкок, пришлись на апрель, в мае также будет еще много рейсов", - сказал он журналистам.
"К концу мая мы планируем довести эту цифру до 7 тысяч", - добавил Висануйотхин.
Пресс-секретарь рассказал о сложностях вывоза граждан Таиланда из-за рубежа. Он подчеркнул, что для вывоза каждой группы граждан из каждой страны необходимо, чтобы совпали как минимум три условия: чтобы был авиарейс, направляющийся из той или иной страны в Таиланд, чтобы пассажиры были организованы, готовы к вылету и доставлены в точку вылета, и чтобы были получены все разрешения от стран на пролет из территорий.
"Это огромная работа, которую ведет министерство иностранных дел Таиланда и таиландские посольства в разных странах. Это тяжелая работа. Но и ждать вывоза, находясь за тысячи километров от дома – это тоже тяжелая работа", - сказал Висануйотхин.
Для вывоза тайцев из зарубежных стран Таиланд чаще всего использует вывозные рейсы авиакомпаний этих стран, направляющиеся в Бангкок для вывоза своих граждан. Так, самолеты российских авиакомпаний, направленные в Таиланд для вывоза застрявших в стране российских туристов, привезли в Бангкок в течение апреля – начала мая более 100 граждан Таиланда. В те страны, которые не направляют в Бангкок свои вывозные рейсы, Таиланд направляет спецрейсы таиландских авиакомпаний. В других случаях таиландские дипломаты, работающие в зарубежных странах, организуют сбор таиландских граждан в нескольких странах и доставку их в аэропорт вылета для репатриации в Таиланд.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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