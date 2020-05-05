В Новосибирской области выявили 65 новых случаев коронавируса

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 5 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 65 человек. Количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 746, из них 35 – дети. 179 человек выздоровели, девять – скончались", - говорится в сообщении.