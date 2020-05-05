В Новосибирской области выявили 65 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Шестьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее число превысило 700, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 5 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 65 человек. Количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 746, из них 35 – дети. 179 человек выздоровели, девять – скончались", - говорится в сообщении.
В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента, на аппаратах ИВЛ – 16 человек, сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 723, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, трое – в Сузунскую, по одному пациенту находятся в Карасукской и Маслянинской ЦРБ.
Всего в регионе провели почти 44 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.