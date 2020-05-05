Австралия выделит около полумиллиона долларов на борьбу с COVID-19

Кроме того, он также подчеркнул, что Австралия выделяет 337 миллионов австралийских долларов (217 миллионов долларов США) для финансирования научно-исследовательских работ по коронавирусу, посвященных вакцинам, диагностике, терапии и респираторным заболеваниям.