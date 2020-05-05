Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T08:02
https://ria.ru/20200505/1570974138.html
Австралия выделит около полумиллиона долларов на борьбу с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570333122_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_f701f1a460cc4e9279d443cf8e0d4138.jpg
РИА Новости

Австралия выделит около полумиллиона долларов на борьбу с COVID-19

08:02 05.05.2020
311
© REUTERS / Loren ElliottКафе в Сиднее, Австралия
Кафе в Сиднее, Австралия
© REUTERS / Loren Elliott
Кафе в Сиднее, Австралия
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Австралия выделит более 450 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом и поиска вакцины, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, опубликованном на его сайте.
"Сегодня Австралия выделяет 352 миллиона австралийских долларов (227 миллионов долларов США) для мировых усилий по борьбе с COVID-19 и поиска вакцины. Мы предоставляем 15 миллионов австралийских долларов (9,7 миллиона долларов США) для помощи в разработке вакцин от COVID-19 и диагностики для Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемии и Фонда инновационной новой диагностики", - заявил Моррисон.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Кроме того, он также подчеркнул, что Австралия выделяет 337 миллионов австралийских долларов (217 миллионов долларов США) для финансирования научно-исследовательских работ по коронавирусу, посвященных вакцинам, диагностике, терапии и респираторным заболеваниям.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
250000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВОЗАвстралияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
Вывеска бара на доме
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Центр занятости населения
Названы два сценария роста безработицы в России
Международный аэропорт Шереметьево
В Шереметьево штатно сел SSJ-100 после отказа левого двигателя
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
СМИ: власти США проинструктировали штаты о российском "вмешательстве"
Удаленный режим работы
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство осудило вручение "Пулитцера" за антироссийские статьи
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
Здание посольства России в США
Российские дипломаты готовят рейс для вывоза еще восьми школьников из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
Лента новостейМолния