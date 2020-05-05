В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19

"Единственный новый пациент проживает на юге Таиланда, в провинции Наративат. Он заразился от группы больных, которые, в свою очередь, заразились во время мусульманской религиозной церемонии в одной из мечетей Малайзии еще до закрытия границ", - сказал Висануйотхин.