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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:56
https://ria.ru/20200505/1570974076.html
В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569809875_0:0:2746:1545_1036x0_80_0_0_26a277e628578381a35cd26308493884.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19

07:56 05.05.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunМедики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. В Таиланде зарегистрирован во вторник всего 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и, седьмые сутки подряд, ни одной смерти от COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией и снова нет ни одного смертельного случая", - сказал он.
"Единственный новый пациент проживает на юге Таиланда, в провинции Наративат. Он заразился от группы больных, которые, в свою очередь, заразились во время мусульманской религиозной церемонии в одной из мечетей Малайзии еще до закрытия границ", - сказал Висануйотхин.
Он сообщил также, что общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 988 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 747 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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