В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 4 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров и гранатомета по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Золотое-5.