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2020-05-05T07:56
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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

07:56 05.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 4 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров и гранатомета по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Золотое-5.
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