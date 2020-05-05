В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Согласно данным, сообщение о пожаре в доме в деревне Дурниха Московской области поступило 5 мая в 04:21. В 05:10 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 96 квадратных метров, в 06:00 — ликвидировать открытое горение.
"В результате пожара обнаружены тела шести погибших, пол и личности устанавливаются, детей нет", — сказал собеседник агентства.
Позже МЧС России подтвердило эту информацию.
"Обнаружены тела шести погибших. <...> Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что в ходе тушения пожара удалось избежать распространения огня на соседний дачный дом.
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