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2020-05-05T14:29
https://ria.ru/20200505/1570974023.html
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570976138_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_ec5e4934534a0b40826aa68d13a92c59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме

08:03 05.05.2020 (обновлено: 14:29 05.05.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья, их личности устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Согласно данным, сообщение о пожаре в доме в деревне Дурниха Московской области поступило 5 мая в 04:21. В 05:10 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 96 квадратных метров, в 06:00 — ликвидировать открытое горение.

"В результате пожара обнаружены тела шести погибших, пол и личности устанавливаются, детей нет", — сказал собеседник агентства.

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Позже МЧС России подтвердило эту информацию.

"Обнаружены тела шести погибших. <...> Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что в ходе тушения пожара удалось избежать распространения огня на соседний дачный дом.
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